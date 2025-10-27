Ричмонд
Telegraph: Британия закупит морские дроны для противостояния России в Черном, Северном и Балтийском морях

Великобритания приобретет флот подводных беспилотников на сумму 150 млн фунтов (200 млн долларов) на фоне якобы растущих угроз со стороны России, сообщает британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что первоначально британское Министерство обороны приобретет до 24 систем, а позднее может заказать дополнительные беспилотники.

Их основная задача, по данным издания, будет состоять в разминировании территорий в Черное море, у берегов Украины. Также они будут использоваться для патрулирования вод Великобритании и НАТО и защиты подводных кабелей и газопроводов от диверсий в Северном и Балтийском морях.

Пока неизвестно, какой тип дронов выберут представители оборонного ведомства. Сейчас военно-морской флот Британии проводит испытания различных устройств — от небольших подводных планеров до более крупных беспилотных подводных лодок. В первую очередь речь идет о подводном беспилотнике Excalibur, который создают на заводе в Плимуте, и автономных подводных планерах, разрабатываемых англо-германским стартапом Helsing. Однако стоимость британского оборонного контракта предполагает, что каждый из новых морских дронов, которые поступят на вооружение Королевского военно-морского флота, будет стоить до 6 млн фунтов (8 млн долларов).

Покупка осуществляется в рамках программы ВМФ по поиску мин. В этом десятилетии британский флот собирается заменить большинство кораблей для разминирования на подводные беспилотники. Обновленные британские ВМС, согласно газете, будут включать «корабль-носитель» HMS Stirling Castle и безэкипажные суда. Как пояснили в Минобороны, они «быстрее и обеспечивают большую точность стрельбы, чем суда-поисковики с экипажем».