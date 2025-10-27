Telegraph: Британия закупит морские дроны для противостояния России в Черном, Северном и Балтийском морях

Пока неизвестно, какой тип дронов выберут представители оборонного ведомства. Сейчас военно-морской флот Британии проводит испытания различных устройств — от небольших подводных планеров до более крупных беспилотных подводных лодок. В первую очередь речь идет о подводном беспилотнике Excalibur, который создают на заводе в Плимуте, и автономных подводных планерах, разрабатываемых англо-германским стартапом Helsing. Однако стоимость британского оборонного контракта предполагает, что каждый из новых морских дронов, которые поступят на вооружение Королевского военно-морского флота, будет стоить до 6 млн фунтов (8 млн долларов).