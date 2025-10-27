Telegraph: Британия закупит морские дроны для противостояния России в Черном, Северном и Балтийском морях

В статье говорится, что первоначально британское Министерство обороны приобретет до 24 систем, а позднее может заказать дополнительные беспилотники.
Пока неизвестно, какой тип дронов выберут представители оборонного ведомства. Сейчас военно-морской флот Британии проводит испытания различных устройств — от небольших подводных планеров до более крупных беспилотных подводных лодок. В первую очередь речь идет о подводном беспилотнике Excalibur, который создают на заводе в Плимуте, и автономных подводных планерах, разрабатываемых англо-германским стартапом Helsing. Однако стоимость британского оборонного контракта предполагает, что каждый из новых морских дронов, которые поступят на вооружение Королевского военно-морского флота, будет стоить до 6 млн фунтов (8 млн долларов).
Покупка осуществляется в рамках программы ВМФ по поиску мин. В этом десятилетии британский флот собирается заменить большинство кораблей для разминирования на подводные беспилотники. Обновленные британские ВМС, согласно газете, будут включать «корабль-носитель» HMS Stirling Castle и безэкипажные суда. Как пояснили в Минобороны, они «быстрее и обеспечивают большую точность стрельбы, чем суда-поисковики с экипажем».