Рубио оправдал новый удар Израиля по Газе самообороной

Минздрав сектора Газа, который является подконтрольным ведомством ХАМАС, 25 октября представил отчет, согласно которому с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве погибли 93 человека. Также в результате ударов ЦАХАЛ были ранены 324 человека. Всего с 7 октября 2023 года с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 68,5 тысяч человек, травмы и ранения получили 170,4 тыс. палестинцев.