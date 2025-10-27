Рубио оправдал новый удар Израиля по Газе самообороной

«Они имеют на это [совершение ударов] право, если существует непосредственная угроза Израилю», — приводят слова Рубио «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
Глава Госдепартамента добавил, что Израиль использует право на самооборону в соответствии с договоренностями, достигнутыми с поддержкой Вашингтона, Дохи и Каира.
Очередной удар по территории палестинского анклава армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 25 октября. Обстрел был зафиксирован в центральной части сектора. Представители израильской стороны заявили, что целью атаки стал боевик террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ). Предварительно израильская разведка установила, что террорист намеревался напасть на военнослужащих ЦАХАЛ.
Минздрав сектора Газа, который является подконтрольным ведомством ХАМАС, 25 октября представил отчет, согласно которому с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве погибли 93 человека. Также в результате ударов ЦАХАЛ были ранены 324 человека. Всего с 7 октября 2023 года с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 68,5 тысяч человек, травмы и ранения получили 170,4 тыс. палестинцев.
О перемирии в секторе Газа американский президент Дональд Трамп объявил 13 октября. ХАМАС выпустил 20 израильских заложников, Израиль должен был выполнить обязательство по освобождению всех заложников из Палестины. После обе стороны неоднократно предъявляли друг другу претензии по нарушению режима перемирия.
Ранее Марко Рубио объявил, что ХАМАС не будет управлять палестинским анклавом в будущем. По его словам, контроль за территорией будут осуществлять международные стабилизационные силы.