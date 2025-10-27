Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио оправдал новый удар Израиля по Газе самообороной

Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление по поводу последнего удара Израиля по территории сектора Газа. Он утверждает, что атака является самообороной и не противоречит договоренностям о прекращении огня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Они имеют на это [совершение ударов] право, если существует непосредственная угроза Израилю», — приводят слова Рубио «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Глава Госдепартамента добавил, что Израиль использует право на самооборону в соответствии с договоренностями, достигнутыми с поддержкой Вашингтона, Дохи и Каира.

Очередной удар по территории палестинского анклава армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 25 октября. Обстрел был зафиксирован в центральной части сектора. Представители израильской стороны заявили, что целью атаки стал боевик террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ). Предварительно израильская разведка установила, что террорист намеревался напасть на военнослужащих ЦАХАЛ.

Минздрав сектора Газа, который является подконтрольным ведомством ХАМАС, 25 октября представил отчет, согласно которому с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве погибли 93 человека. Также в результате ударов ЦАХАЛ были ранены 324 человека. Всего с 7 октября 2023 года с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 68,5 тысяч человек, травмы и ранения получили 170,4 тыс. палестинцев.

О перемирии в секторе Газа американский президент Дональд Трамп объявил 13 октября. ХАМАС выпустил 20 израильских заложников, Израиль должен был выполнить обязательство по освобождению всех заложников из Палестины. После обе стороны неоднократно предъявляли друг другу претензии по нарушению режима перемирия.

Ранее Марко Рубио объявил, что ХАМАС не будет управлять палестинским анклавом в будущем. По его словам, контроль за территорией будут осуществлять международные стабилизационные силы.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше