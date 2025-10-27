Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен куратор Самары

Заместителю губернатора Самарской области Вячеславу Романову добавили работы.

Он назначен куратором столицы региона. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 27 октября.

Судя по словам губернатора, отставку новое назначение подразумевает. Вячеслав Романов будет осуществлять курирование Самары по совместительству.

В качестве замгубернатора в зоне его ответственности находятся такие вопросы как природные ресурсы, экология, промышленность и торговля, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность».

Ранее куратором Самары был заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Он выполнял данную работу с июля 2025 года, пишет Волга-Ньюс.