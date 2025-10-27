«Буревестник» и слова Трампа об атомной подлодке. Темы брифинга Пескова

Испытания ракеты «Буревестник» не должны каким бы то ни было образом повредить отношениям России и США: «Здесь нет ничего такого, что может и должно “напрячь” отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне».