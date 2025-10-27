Ричмонд
Глава Менделеевского района объявил о новом назначении

Местную общественную организацию «Всероссийское общество инвалидов» возглавил Рустам Минигареев.

Источник: пресс-служба Менделеевского района

В Татарстане прошло собрание учредителей, на котором была создана Менделеевская районная местная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов». По итогам голосования на должность председателя этой организации был избран Рустам Минигареев.

Рустам Минигареев родился 4 января 1974 года и обладает богатым профессиональным опытом. Окончил Альметьевский колледж физической культуры и получил специальность «педагог по физической культуре и спорту». Затем продолжил обучение в ТИСБИ по направлению «физическая культура». Также Минигареев прошел профессиональную переподготовку, получив квалификацию тренера по адаптивной физической культуре и спорту.

В 2021 году Минигареев основал Фонд помощи детям-инвалидам «Арена Добра». Основной целью учреждения является социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через занятия физической культурой, реабилитация и поддержка их семей.

Напомним, дирижер Александр Сладковский удостоен высшей награды Татарстана. Указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов.

