СМИ: новый президент Ирландии критикует НАТО за угрозы в адрес России

С начала боевых действий на Украине в 2022 году тема обороны стала доминирующей в Европейском союзе, а после того, как США дали понять, что больше не будут гарантировать безопасность своих союзников, европейцы начали оперативно наращивать собственные возможности в сфере безопасности, напоминает издание. Позиция Коннолли по этому вопросу, которая состоит в том, что Ирландия не должна участвовать в усилиях Европы по повышению обороноспособности, занимала видное место в ее предвыборной кампании.