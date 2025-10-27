Согласно статье, в ходе предвыборной кампании Коннолли пообещала «смело высказываться» по международным делам и «как президент использовать свой голос для укрепления мира дома и за рубежом».
С начала боевых действий на Украине в 2022 году тема обороны стала доминирующей в Европейском союзе, а после того, как США дали понять, что больше не будут гарантировать безопасность своих союзников, европейцы начали оперативно наращивать собственные возможности в сфере безопасности, напоминает издание. Позиция Коннолли по этому вопросу, которая состоит в том, что Ирландия не должна участвовать в усилиях Европы по повышению обороноспособности, занимала видное место в ее предвыборной кампании.
Вместо того чтобы следовать распространенной риторике в Европейском союзе, призывающей к наращиванию вооружений, Ирландия должна быть независимым голосом. Он должен быть выше криков тех, кто бьет в барабаны войны.
Новый президент подчеркнула, что является «убежденным сторонником нейтралитета» Ирландии и осуждает военно-промышленные комплексы США, Англии и Франции, которые «вызывают кровопролития по всему миру». «ЕС становится все более милитаризированным под руководством Урсулы фон дер Ляйен и “Европейской народной партии”. Мы, ирландцы, должны противостоять этой тенденции к империализму», — добавила Конноли, у которой два высших образования — по клинической психологии и юридическое.
Хотя она осудила начало Россией боевых действий на Украине, назвав их «незаконными» и «ужасающими», при этом, каждый раз говоря об Украине, она критикует НАТО и США, говорится в статье.
Я критиковала НАТО за то, что ее политика разжигания войны и эскалации конфликтов на протяжении многих лет противоречит достижению мира в регионах по всему миру.
Она отметила «отвратительную роль НАТО» в продвижении к российским границам и призвала использовать «весь накопленный авторитет (Европы) для урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем».
В заключение The Irish Times замечает, что для стран, не граничащих с Россией, например Ирландии, вопрос конфликта на Украине не является актуальным. Однако профессор истории и международных отношений испанского университета IE ответил изданию следующее: «Возможно, это звучит безумно, но… если бы Литва, Латвия и Эстония не были бы частью Европейского союза и тем более НАТО, о них бы сейчас даже никто не вспоминал».