«Для нас неприемлема изоляция — изолировать народы, страны». В Беларуси спецпосланник папы римского Льва XIV заявил, что политика изоляции является самоубийственной

Специальный посланник папы римского Льва XIV Клаудио Гуджеротти после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая состоялась 27 октября, в понедельник, назвал самоубийственной политику изоляции стран. Подробности сообщает БелТА.
— Для нас неприемлема изоляция — изолировать народы, страны, — заявил спецпосланник папы римского.
Клаудио Гуджеротти заявил, что подобная политика приносит только вред и является самоубийственной. По его словам, все народа должны сотрудничать и работать вместе для завершения конфликтов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на визит спецпосланника папы римского Льва XIV в Беларусь: «Очень рад, что вы вспомнили Беларусь».
Тем временем спецпосланник Клаудио Гуджеротти допустил, что папа римский Лев XIV может посетить Беларусь.
