Партия Милея одержала победу на выборах вопреки опросам

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Илона Гриценко отмечает, что сама победа действующих властей в Аргентине не была неожиданной. «Более неожиданным стал большой отрыв от перонистско-киршнеристских сил в почти 7%, поскольку, по последним предвыборным опросам, показатели политических сил практически сравнялись. Тем не менее, как не раз доказывали результаты различных выборов последних лет, данные опросов отнюдь не всегда точно отражают поведение электората на самом голосовании. Еще один сюрприз — то, что власти одержали верх не только в абсолютных цифрах по стране, но и победили в 16 провинциях из 24, что стало серьезным ударом по их противникам-перонистам», — заявила эксперт РБК.