Премьер Литвы сказала, для кого не закроют границу с Беларусью

Ругинене заявила, что каждое министерство получило соответствующее задание. Вместе с тем она добавила, что в среду правительство проведет заседание, на котором будет обсуждаться возможность закрытия на неопределенный срок границы Литвы с Беларусью. Но будут и исключения. Предполагается, что границу смогут пересекать дипломаты, дипломатическая почта, граждане Европейского союза. Для всех остальных, как ожидается, передвижение будет закрыто.