Премьер Литвы сказала, для кого не закроют границу с Беларусью

Премьер Литвы сказала, кто сможет пересекать границу с Беларусью после возможного закрытия.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сказала, для кого не закроют границу с Беларусью. Подробности пишет Sputnik.by со ссылкой на литовские СМИ.

В понедельник, 27 октября, премьер-министр созвала заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся на границе с Беларусью (напомним, что Литва на неопределенный срок закрыла границу). Кроме того, был разработан алгоритм действий.

Ругинене заявила, что каждое министерство получило соответствующее задание. Вместе с тем она добавила, что в среду правительство проведет заседание, на котором будет обсуждаться возможность закрытия на неопределенный срок границы Литвы с Беларусью. Но будут и исключения. Предполагается, что границу смогут пересекать дипломаты, дипломатическая почта, граждане Европейского союза. Для всех остальных, как ожидается, передвижение будет закрыто.

Тем временем литовские перевозчики раскритиковали временное закрытие границы с Беларусью.

Ранее Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.