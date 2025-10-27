Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония

В сопроводительных документах отмечалось, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали — коренное изменение обстоятельств — введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.