Губернатор Самарской области анонсировал строительство нового здания для татарской школы

«Руководство школы обратилось с просьбой помочь построить новое здание. Потребность в нем назрела давно. Детей учится много, места не хватает. Принимаем решение: новое современное здание для школы построим. Оно будет рассчитано на 3 тыс. учеников. За 2−3 года справимся», — отметил Вячеслав Федорищев.