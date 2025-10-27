Губернатор Самарской области анонсировал строительство нового здания для татарской школы

«Руководство школы обратилось с просьбой помочь построить новое здание. Потребность в нем назрела давно. Детей учится много, места не хватает. Принимаем решение: новое современное здание для школы построим. Оно будет рассчитано на 3 тыс. учеников. За 2−3 года справимся», — отметил Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, школа «Яктылык» входит в число лучших в нашем регионе. В ней учится около 600 ребят со всей Самары. Образовательная программа направлена на углубленное изучение татарского языка. Большое внимание уделяется приобщению учащихся «к спорту, родной культуре, патриотическому воспитанию, сохранению памяти о наших защитниках Отечества».