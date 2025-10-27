Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Дания отказалась от покупки израильской системы ПРО Barak MX

Дания неожиданно решила не приобретать зенитно-ракетный комплекс Barak MX производства Israel Aerospace Industries, несмотря на то, что он был включен в список перспективных средств противовоздушной обороны средней дальности и считается израильским аналогом американской системы Patriot.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Danish MOD
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно заявлению Министерства обороны Дании, опубликованному 24 октября, решение об отказе было продиктовано «военными соображениями». Средства, выделенные на закупку Barak MX, будут использованы для приобретения других систем, которые «обеспечат более быстрое воздействие на боевую мощь, включая ускоренную готовность наземных средств противовоздушной обороны», пишет интернет-издание Defense Mirror.

Ранее Дания рассматривала Barak MX в качестве временного варианта для устранения пробелов в своей системе противовоздушной обороны, пока ожидает франко-итальянские многоуровневые системы SAMP/TNG.

Копенгаген заказал их в сентябре, первые поставки ожидаются в конце 2028 года, а полностью они будут введены в эксплуатацию к 2032 году, уточняет DM.

Как поясняет издание, Barak MX объединяет в себе центр управления боем, радары с активной фазированной антенной решеткой ELTA и унифицированные пусковые установки с тремя типами перехватчиков, которые способны осуществлять перехваты на дальности примерно от 35 до 150 километров.

Архитектура Barak MX поддерживает вертикальный запуск на 360 градусов, единую воздушную картину за счет интеграции систем командования и контроля, а также взаимодействие с самолетами, вертолетами, БПЛА, крылатыми ракетами и некоторыми видами баллистических ракет в любых погодных условиях. Система объединяет кинетические перехватчики с комплексом радиоэлектронной борьбы Scorpius для некинетического противодействия беспилотникам.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше