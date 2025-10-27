СМИ: Дания отказалась от покупки израильской системы ПРО Barak MX

Согласно заявлению Министерства обороны Дании, опубликованному 24 октября, решение об отказе было продиктовано «военными соображениями». Средства, выделенные на закупку Barak MX, будут использованы для приобретения других систем, которые «обеспечат более быстрое воздействие на боевую мощь, включая ускоренную готовность наземных средств противовоздушной обороны», пишет интернет-издание Defense Mirror.
Копенгаген заказал их в сентябре, первые поставки ожидаются в конце 2028 года, а полностью они будут введены в эксплуатацию к 2032 году, уточняет DM.
Как поясняет издание, Barak MX объединяет в себе центр управления боем, радары с активной фазированной антенной решеткой ELTA и унифицированные пусковые установки с тремя типами перехватчиков, которые способны осуществлять перехваты на дальности примерно от 35 до 150 километров.
Архитектура Barak MX поддерживает вертикальный запуск на 360 градусов, единую воздушную картину за счет интеграции систем командования и контроля, а также взаимодействие с самолетами, вертолетами, БПЛА, крылатыми ракетами и некоторыми видами баллистических ракет в любых погодных условиях. Система объединяет кинетические перехватчики с комплексом радиоэлектронной борьбы Scorpius для некинетического противодействия беспилотникам.