Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГТК отреагировал на решение Литвы не открывать границу с Беларусью 27 октября

ГТК заявил, что Литва не откроет границу с Беларусью 27 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

ГТК отреагировал на решение Литвы не открывать границу с Беларусью 27 октября. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

«Власти Литвы сегодня приняли решение пока не открывать движение через белорусско-литовскую границу», — уточнили в ведомстве.

В ГТК акцентировали внимание на том, что литовскими властями было заявлено о разработанном плане действий, который касается бессрочного закрытия границы с Беларусью. И добавили, что в нем имеются исключения для дипломатов, а также граждан Евросоюза (подробнее мы писали здесь).

«Литовские источники сообщают, что 29 октября Литва будет принимать дальнейшие решения», — проинформировали в ведомстве.

В таможенном комитете подчеркнули, что и далее будут следить за недружественными действиями литовской стороны, обещая информировать при изменении обстановки.

Напомним, что Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.

Тем временем Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.

Кстати, оператор зоны ожидания на границе Беларуси с Польшей объяснил систему «мягкой очереди».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше