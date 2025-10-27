ГТК отреагировал на решение Литвы не открывать границу с Беларусью 27 октября

В ГТК акцентировали внимание на том, что литовскими властями было заявлено о разработанном плане действий, который касается бессрочного закрытия границы с Беларусью. И добавили, что в нем имеются исключения для дипломатов, а также граждан Евросоюза (подробнее мы писали здесь).