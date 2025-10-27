ГТК отреагировал на решение Литвы не открывать границу с Беларусью 27 октября. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Власти Литвы сегодня приняли решение пока не открывать движение через белорусско-литовскую границу», — уточнили в ведомстве.
В ГТК акцентировали внимание на том, что литовскими властями было заявлено о разработанном плане действий, который касается бессрочного закрытия границы с Беларусью. И добавили, что в нем имеются исключения для дипломатов, а также граждан Евросоюза (подробнее мы писали здесь).
«Литовские источники сообщают, что 29 октября Литва будет принимать дальнейшие решения», — проинформировали в ведомстве.
В таможенном комитете подчеркнули, что и далее будут следить за недружественными действиями литовской стороны, обещая информировать при изменении обстановки.
Напомним, что Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.
Тем временем Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.
