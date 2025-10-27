Ричмонд
Премьер Молдовы Александр Мунтяну представил будущих членов нового правительства, чьи имена народу не известны: Кто эти люди

Новые министры вступят в должность после утверждения их кандидатур парламентом.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Александр Мунтяну представил будущих членов нового правительства.

Валерий Киверь станет вице-премьером по вопросам реинтеграции.

Евгений Осмокеску займет должность министра экономического развития и цифровизации.

Андриан Гаврилица назначен министром финансов.

фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

фото: соцсети.

Читайте также:

Тарифы будут удивлять: Молдавским потребителям пора забыть о надеждах на снижение коммунальных платежей.

Министр энергетики Дорин Жунгиету выступил с однозначным заявлением: предпосылок для пересмотра тарифов на электроэнергию в сторону уменьшения… нет (далее…).

Раньше Молдова продавала за границу до 75% сельхозпродукции, теперь импорт превышает экспорт: «Власти больше не могут оправдываться ошибками прошлых правительств» — экономист.

Впервые в истории страны торговый баланс по аграрной продукции стал отрицательным (далее…).

Показуха депутатки ПАС в Молдове: После взрыва в жилом доме во Флорештах, на место трагедии прибыла «слуга народа» — мешала, командовала и говорила банальности.

Подробности взрыва во Флорештах: пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей (далее…).