Премьер Молдовы Александр Мунтяну представил будущих членов нового правительства, чьи имена народу не известны: Кто эти люди

Премьер Александр Мунтяну представил будущих членов нового правительства.
Валерий Киверь станет вице-премьером по вопросам реинтеграции.
Евгений Осмокеску займет должность министра экономического развития и цифровизации.
Андриан Гаврилица назначен министром финансов.
Новые министры вступят в должность после утверждения их кандидатур парламентом.
