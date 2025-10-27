Экс-премьер раскритиковал власти Молдавии за выдвижение в кабмин иностранцев

Ранее Санду заявила журналистам, что обсуждала будущего кандидата в премьеры с лидерами стран ЕС, которые посетили Кишинев перед прошедшими 28 сентября выборами в парламент. Санду на прошлогодних выборах набрала внутри страны меньше голосов, чем кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. На организованном ею в день президентских выборов референдуме о вступлении в ЕС большинство населения внутри страны также проголосовало против. Властям удалось набрать небольшой перевес за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Ситуация повторилась и на парламентских выборах, в ходе которых ПДС набрала 50,2% также за счет уже 300 открытых за рубежом участков.