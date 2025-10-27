Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО

Как указывалось в пояснительной записке, до принятия закона статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивались добровольцам СВО, но эти нормы не распространялись на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений с МО РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. При этом многие из этих граждан были отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и отвагу.