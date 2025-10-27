Ричмонд
Литва будет принимать решения по открытию границы с Беларусью 29 октября

ГТК сообщил, что Литва будет принимать решения по открытию границы с Беларусью 29 октября.

Источник: Комсомольская правда

Литва будет принимать решения по открытию границы с Беларусью 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ведомстве отметили, что литовские власти приняли решение не открывать движение через границу Литвы и Беларуси в понедельник, 27 октября (подробнее — здесь).

«Литовские источники сообщают, что 29 октября Литва будет принимать дальнейшие решения», — уточнили в ГТК.

В пресс-службе отметили, что литовские власти сказали про разработанный план действий, связанный с бессрочным закрытием автодорожной границы с Беларусью. Вместе с тем исключения будут предусмотрены для граждан ЕС, дипломатов (подробнее мы писали здесь).

Таможенный комитет и далее будет следить за недружественными действиями со стороны Литвы и информировать при каких-либо изменениях.

Тем временем оператор зоны ожидания на границе Беларуси с Польшей объяснил систему «мягкой очереди».

Ранее Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года.

Кроме того, белорусский инфекционист назвала вирусы, циркулирующие в Беларуси осенью 2025.