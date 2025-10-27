Литва будет принимать решения по открытию границы с Беларусью 29 октября

В пресс-службе отметили, что литовские власти сказали про разработанный план действий, связанный с бессрочным закрытием автодорожной границы с Беларусью. Вместе с тем исключения будут предусмотрены для граждан ЕС, дипломатов (подробнее мы писали здесь).