Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Казани рассказал о неумении жителей пользоваться унитазом

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал жителей города за большое количество засоров. На аппаратном совещании руководителей органов муниципального образования и подразделений исполнительного комитета Казани господин Метшин призвал горожан пользоваться унитазом по назначению.

Источник: Коммерсантъ

«50 засоров в день — это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а с унитазом… к сожалению, проблема», — прокомментировал ситуацию господин Метшин.

За девять месяцев текущего года работники МУП «Водоканал» устранили свыше 13 тыс. засоров канализации, вызванных сбросом предметов личной гигиены и салфеток. А общий износ сетей водоснабжения и водоотведения Казани превышает 70%.