Шалабаев: слияние с Кстовом даст новые возможности для развития города

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил в интервью радио «Комсомольская правда Нижний Новгород», что после объединения города с Кстовским округом основное внимание уделяется изучению состояния инфраструктуры.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, нужно определить, какие ресурсы нужны, чтобы вывести ее на уровень приволжской столицы. Глава администрации отметил, что слияние дает новые возможности не только Кстову, но и Нижнему Новгороду.

«Это территория для экономического развития, строительства предприятий, логистических центров, жилья. Это и рабочие места для нижегородцев, и новые возможности для кстовчан», — заявил он.

Мэр добавил, что ключевым направлением развития станет транспортная связь между Кстовом и Нижним Новгородом. Сейчас ведется анализ дорожной сети и планирование новых маршрутов.

«Задача — чтобы кстовчане могли как можно быстрее добираться до центра Нижнего Новгорода. Тогда это действительно будет единое муниципальное образование — не только на бумаге, но и на деле», — отметил Шалабаев.

По его словам, жители Кстова теперь смогут на равных условиях участвовать во всех городских программах — от благоустройства до строительства и ремонта дорог.

Ранее в интервью НИА «Нижний Новгород» Андрей Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему Новгороду.