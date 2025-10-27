Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве

«Самарская область активно участвует в реализации федеральных национальных проектов. Но есть еще региональная компонента. Поручал утвердить перечень региональных проектов с назначением ответственных должностных лиц за их реализацию. Первоочередные должны быть сформированы до 1 декабря 2025 года», — отметил он. В их числе — создание транспортно-логистического хаба с учетом инфраструктуры как РЖД, так и водных артерий, строительство нового здания речного вокзала в городе Самаре, развитие водного туризма как внутри Самарской области, так и с близлежащими регионами, строительство территории стрелки рек Волги и Самары, внедрение интеллектуальной транспортной системы, проектирование и строительство новых станций метрополитена в Самаре, программа «Самарские озера», создание базовой туристической инфраструктуры Самарской Луки, создание современного конгрессно-выставочного центра в рамках нового района города «Беспилотный». Проект, который будет на особом контроле главы региона, — это создание пяти фонтанов в год.