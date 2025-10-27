Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь поручил проверить УК Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил проверит как работают донские управляющие компании.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Слюсарь проверил ход отопительного сезона на еженедельном совещании.

По данным минЖКХ региона, тепло подано во все муниципалитеты с централизованным теплоснабжением, работают 99,5% котельных. Соцобъекты — детсады, школы и интернаты — полностью обеспечены теплом. Однако продолжают поступать жалобы от жителей Ростова- Батайска, Волгодонска, Таганрога и Новочеркасска на отсутствие отопления в отдельных домах.

За неделю зафиксировано 10 аварийных ситуаций, включая одну на теплосетях Новочеркасска. Слюсарь назвал приоритетной задачей обеспечение теплом всех объектов до наступления холодов и раскритиковал работу управляющих компаний. Губернатор поручил проверить УК и подготовить предложения по повышению их эффективности, отметив, что «УК — слабое звено» в подготовке к отопительному сезону.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше