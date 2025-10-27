Слюсарь поручил проверить УК Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Слюсарь проверил ход отопительного сезона на еженедельном совещании.
По данным минЖКХ региона, тепло подано во все муниципалитеты с централизованным теплоснабжением, работают 99,5% котельных. Соцобъекты — детсады, школы и интернаты — полностью обеспечены теплом. Однако продолжают поступать жалобы от жителей Ростова- Батайска, Волгодонска, Таганрога и Новочеркасска на отсутствие отопления в отдельных домах.
За неделю зафиксировано 10 аварийных ситуаций, включая одну на теплосетях Новочеркасска. Слюсарь назвал приоритетной задачей обеспечение теплом всех объектов до наступления холодов и раскритиковал работу управляющих компаний. Губернатор поручил проверить УК и подготовить предложения по повышению их эффективности, отметив, что «УК — слабое звено» в подготовке к отопительному сезону.