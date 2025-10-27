Слюсарь поручил проверить УК Ростовской области

За неделю зафиксировано 10 аварийных ситуаций, включая одну на теплосетях Новочеркасска. Слюсарь назвал приоритетной задачей обеспечение теплом всех объектов до наступления холодов и раскритиковал работу управляющих компаний. Губернатор поручил проверить УК и подготовить предложения по повышению их эффективности, отметив, что «УК — слабое звено» в подготовке к отопительному сезону.