«Это путь в никуда. Допускать нельзя»: Минниханов призвал к жесткой финансовой дисциплине

«Ситуация может быть непредсказуемой».
В январе — сентябре этого года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 487 млрд рублей. Из них собственные доходы республики составили 421 млрд рублей, сообщил сегодня на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики Раис РТ Рустам Минниханов.
«Ключевая задача — продолжение положительной динамики поступлений по всем источникам», — заявил он.
Руководитель республики отметил, что бюджет на следующий год запланирован с существенным дефицитом. «Мы уже сегодня должны иметь программу по его покрытию. Ситуация может быть непредсказуемой, поэтому мы должны проработать все возможные сценарии», — подчеркнул Раис РТ.
Он также напомнил, что планируется внести изменения в Налоговый кодекс России, законопроект уже рассмотрен в пером чтении Государственной Думой. Ожидается рост ставки по налогу на добавленную стоимость до 22%, уплата НДС организациями на упрощенной системе налогообложения при превышении выручки 10 млн рублей.
«Правительству необходимо оценить влияние изменений налогового законодательства на экономику республики», — отметил Раис Татарстана.
Рустам Минниханов подчеркнул, что резервом доходной части бюджета остается налоговая задолженность, которая находится на уровне 11,2 млрд рублей. Он также отметил, что работа по ее снижению требует постоянного контроля.
В заключение руководитель республики напомнил, что до конца года осталось всего два месяца, а освоение средств на сегодняшний день составляет 65% от плановых назначений. Он подчеркнул, что необходимо равномерно проводить расходование средств в течение года, особенно федеральных.
Поступление налога на прибыль снизилось, а НДФЛ — выросло.
Налоговые доходы Татарстана за первые девять месяцев 2025 года составили 1 трлн 201 млрд рублей, что на 7,1%, или на 79,9 млрд рублей, больше, чем годом ранее, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин, традиционно выступая сразу после вступительной речи Минниханова.
«Выборы Раиса Татарстана продемонстрировали высокую сплоченность граждан и бизнеса вокруг команды во главе с ее лидером Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. И мы считаем, что это ключевой фактор развития республики, позволяющий наряду с эффективным налоговым администрированием поддерживать поступление налогов в бюджетную систему», — заявил Сафиуллин.
Согласно презентационным материалам главы УФНС по РТ, из общей суммы собранных налогов только 35% поступили в консолидированный бюджет Татарстана, а оставшиеся 65% — в федеральный бюджет.
«В консолидированный бюджет Татарстана поступило свыше 370 млрд рублей, что на 23 млрд больше, чем за аналогичный период 2024 года», — отметил Сафиуллин.
При этом в республике снизилось поступление налога на прибыль, за девять месяцев перечислено 111,5 млрд рублей, что на 11 млрд меньше, чем годом ранее. Основными факторами стали: снижение цен на нефть, высокий курс рубля к основным валютам, рост коммерческих расходов, «дорогие» кредиты для предприятий и представление налоговых деклараций к «уменьшению» сумм исчисленного налога.
Что касается НДФЛ, то его поступления за январь — сентябрь увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили почти 149 млрд рублей. Факторами такой динамики послужили:
- рост зарплат;
- увеличение числа рабочих мест;
- повышение качества налогового администрирования.
Госдолг Татарстана составил 99 млрд рублей.
Государственный долг Татарстана на 1 октября 2025 года составил 99 млрд рублей, заявил в свою очередь министр финансов РТ Марат Файзрахманов.
«По вопросам сокращения, реструктуризации, списания госдолга проводится масштабная планомерная работа. В этом году в целях списания ⅔ задолженности по федеральным бюджетным кредитам в федеральные органы направлено заявление о намерении участвовать в новом механизме списания», — заявил Файзрахманов.
Он отметил, что предложение республики по распределению высвобождаемых средств на сумму свыше 44 млрд рублей в период с 2025 по 2027 год одобрено президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
В этом году списан долг на 11,7 млрд рублей. Министр добавил, что в настоящее время в федеральные органы направлена дополнительная заявка и сумма может возрасти.
«Это мы на 20 лет назад возвращаемся и даже больше, когда выплачивали зарплату без отчислений НДФЛ».
Подводя итоги, Рустам Минниханов в первую очередь поручил сокращать неформальный рынок труда и усилить работу с задолженностью по НДФЛ.
«Количество самозанятых выросло, но много баловства среди них (использование незаконных схем сотрудничества, — прим. Т-и). Это путь в никуда. Такая прекрасная возможность создана, но если это мошенничество — надо пресекать», — заявил Минниханов.
Он добавил, что по НДФЛ также есть вопросы к ряду муниципалитетов из-за роста задолженности.
«Казань, Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Верхний Услон, Альметьевск. Главам и руководителям надо взять этот вопрос на контроль. Зарплата выплачивается, и все должно быть выплачено. Это мы на 20 лет назад возвращаемся и даже больше, когда выплачивали зарплату без отчислений НДФЛ. Это путь в никуда. Допускать нельзя», — подчеркнул Раис РТ.
Он также отметил, что в республике складывается сложная ситуация с поступлением налога на прибыль. По словам Минниханова, снижение поступлений уже имеется, и эта динамика будет продолжаться.
Целый ряд предприятий до конца года ожидает снижения платежей. Ситуация напряженная. Нужно постоянно мониторить текущие показатели производителей, рассматривать пути дальнейшего развития и меры для их поддержки.
«Необходимо обеспечить эффективное расходование средств».
Далее Минниханов поднял тему расходов бюджета, которые за первые девять месяцев составили только 68% от годового плана.
«Проведение расходов в последние дни года недопустимо. Необходимо обеспечить эффективное расходование средств и полное освоение доведенных лимитов, включая федеральное финансирование», — подчеркнул Минниханов.
Муниципалитетам он поручил запланировать бездефицитные бюджеты.
Далее Минниханов напомнил о сборе имущественных налогов с физлиц. «Государственным и муниципальным органам нужно провести разъяснительную работу и обеспечить уплату за 2024 год до 1 декабря этого года», — сказал он.
В заключение Раис Татарстана поручил провести детальный анализ по неналоговым доходам от использования муниципальных земель и имущества, так как по ряду муниципалитетов есть рост задолженности по арендным платежам.