Полковник Ходаренок: окружение ВСУ в Покровске станет первым в ходе СВО

В ДНР сообщили, что большая часть Красноармейска (Покровска) находится под контролем армии России. Глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отмечает, что у ряда экспертов и военблогеров уже началось преждевременное ликование по поводу операции в Покровске, и призывает дождаться полного разгрома противника.
Соединения и воинские части 2-й и 51-й армии группировки «Центр» завершили окружение противника в районе Красноармейска. Речь о блокировании группировки ВСУ, в состав которой входит 31 батальон.
В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит задача по уничтожению окруженной группировки ВСУ в районе красноармейской и димитровской агломерации. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что большая часть Красноармейска перешла под контроль армии России.
Будем надеяться, что окружение противника в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) представляет собой первую успешную операцию такого рода с начала специальной военной операции. По этому поводу у ряда представителей отечественного экспертного сообщества и военблогеров уже началось преждевременное ликование. Однако торопиться с победными реляциями в ходе ведения боевых действий никогда не стоит.
Что считать окружением?
С точки зрения основ оперативного искусства, к формам оперативного маневра относятся удары по сходящимся направлениям, которые в результате и приводят к окружению части войск (сил) противника.
В последующем формируются внутренний и внешний фронты окружения. По группировке противника, оказавшейся в котле, наносятся рассекающие удары, происходит дробление окруженных войск противника и уничтожение частей и соединений неприятеля по частям.
Такова классика военного дела. Устарели ли эти подходы в настоящее время? По всей видимости, нет, хотя порой некоторыми аналитиками и утверждается, что «в настоящее время другая война». Однако осуществить в ходе любого вооруженного конфликта подобное — мечта любого военачальника.
Особое значение при проведении операции на окружение имеют создание внутреннего и внешних фронтов окружения. Внутренний предназначен непосредственно для ликвидации группировки противника, попавший в котел. А внешний, который должен отстоять от внутреннего фронта окружения минимум на несколько десятков километров, должен предотвратить попытки контрударов противника с целью деблокирования окруженной группировки.
То есть окружение войск (сил) противника в ходе боевых действий (операций) или достигнуто, или его попросту нет. Никаких других толкований тут быть не может по определению. Разного рода лукавые формулировки типа «противник попал в оперативное окружение», «пути подвоза материальных средств неприятеля находятся под огневым контролем», «ротация войск противника существенно затруднена» говорят о том, что окружения как такового нет.
В ходе специальной военной операции классического окружения войск противника не было достигнуто пока ни одного раза. Единственный пример — Мариуполь, но и то противник там был прижат к морю и однозначного окружения неприятеля не было и в этом районе.
Преждевременное ликование.
В истории много примеров, когда ликование по поводу успешно проведенной операции было преждевременным.
К примеру, летом 1944 года войскам 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал генерал армии Иван Баграмян, была поставлена задача выйти к Балтийскому морю. 31 июля войска фронта овладели Елгавой, что и означало выход к побережью Балтики. Адъютанта генерала Баграмяна срочно отправили в Ставку ВГК, чтобы вручить бутылку с балтийской водой самому товарищу Сталину. Однако пока офицер мчался в Москву, Вермахту в результате контрудара удалось вернуть побережье Балтики. Адъютант Баграмяна этого не знал и торжественно вручил Верховному главнокомандующему бутылку с балтийской водой. Однако товарищ Сталин (который уже знал об успешном контрударе Вермахта) поручил вернуть бутылку Баграмяну и приказал вылить воду там, где ее взяли.
И уж совсем хрестоматийный пример — в ходе сражения при Кунерсдорфе (Семилетняя война), которое поначалу складывалось благоприятно для прусской армии, король Фридрих II поспешил отправить гонца в Берлин с известием о победе. Однако в итоге битва завершилась полным разгромом прусской армии. Фридрих II едва не покончил с собой.
«Все потеряно, спасайте двор и архивы», — писал он в Берлин. Шляпу прусского короля, бежавшего после сражения, подобрали русские солдаты. Сегодня она хранится в музее А. В. Суворова в Санкт-Петербурге.
Так что в который раз следует заметить, что бои за Красноармейск (Покровск) ведутся уже в течение года. И противник отнюдь не намерен сдавать этот город. Так что восторженные сентенции ряда экспертов следует приберечь до окончательного овладения Красноармейска штурмом и полного разгрома окруженной группировки противника.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),