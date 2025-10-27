Полковник Ходаренок: окружение ВСУ в Покровске станет первым в ходе СВО

К примеру, летом 1944 года войскам 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал генерал армии Иван Баграмян, была поставлена задача выйти к Балтийскому морю. 31 июля войска фронта овладели Елгавой, что и означало выход к побережью Балтики. Адъютанта генерала Баграмяна срочно отправили в Ставку ВГК, чтобы вручить бутылку с балтийской водой самому товарищу Сталину. Однако пока офицер мчался в Москву, Вермахту в результате контрудара удалось вернуть побережье Балтики. Адъютант Баграмяна этого не знал и торжественно вручил Верховному главнокомандующему бутылку с балтийской водой. Однако товарищ Сталин (который уже знал об успешном контрударе Вермахта) поручил вернуть бутылку Баграмяну и приказал вылить воду там, где ее взяли.