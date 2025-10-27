СМИ: Трамп из Азии «бьет в барабаны войны» в Латинской Америке

Стивен Коллинсон в статье для канала CNN утверждает, что главной целью дипломатии канонерок (военно-политический курс, при осуществлении которого используется демонстрации силы с применением военно-морского флота. — Прим. ред.) XXI века является президент Венесуэлы Николас Мадуро, и американский атомный авианосец станет серьезным намеком для Мадуро или офицеров венесуэльской армии.
Переброска боевой авианосной группы… к Карибским островам происходит, только если планируется либо запугать страну… либо начать боевые операции против Венесуэлы.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* в воскресенье предположил, что наземные удары по Венесуэле «реальны». По его словам, Трамп якобы сказал ему, что конгресс будет проинформирован о «будущих потенциальных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии», когда он вернется из Азии в США. «Думаю, президент Трамп принял решение, что Мадуро, которому предъявлены обвинения в наркоторговле, пора уходить», — сказал он.
Сенатор-республиканец Рик Скотт в воскресенье заявил, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены» и он должен покинуть страну, сообщает канал CBS News. «Если бы я был Мадуро, я бы прямо сейчас отправился в Россию или Китай», — сыронизировал он.
По словам Скотта, в ближайшее время «что-то произойдет» либо в Венесуэле, либо за ее пределами. Однако на прямой вопрос, собираются ли США вторгнуться в Венесуэлу, он ответил: «Если мы это сделаем, я буду удивлен».
Как подчеркивает CNN, возможные удары США по суше в Венесуэле вызовут политические, правовые и геополитические вопросы к администрации Трампа, которая до сих пор не предоставила общественности доказательств того, что те 10 быстроходных катеров, которые США уничтожили (восемь в Карибском бассейне и два в Тихом океане) действительно перевозили наркотики.
Белый дом, стремясь юридически оправдать свои убийственные действия, которые совершаются без соблюдения надлежащей правовой процедуры, просто объявил наркоторговцев «незаконными комбатантами», пишет Коллинсон. Он напоминает, что Конституция США гласит, что войну официально может объявлять конгресс, а не президент.
Во-первых, одностороннее решение Трампа начать новый конфликт в Латинской Америке еще больше ослабит правовые ограничения на военные действия, которые президенты США ослабляли десятилетиями, особенно после терактов 11 сентября 2001 года.
Хотя Закон о военных полномочиях дает президенту 60 дней на применение военной силы, прежде чем потребуется разрешение конгресса, этот срок, если считать с первого удара по «судну наркоторговцев» 2 сентября, истекает в начале ноября.
Во-вторых, война с Венесуэлой ударит по лозунгу Трампа «Америка превыше всего», который сулил обещание не ввязываться в новые конфликты за рубежом.
В-третьих, смена режима в Венесуэле может обернуться серьезными неприятностями, как это уже было в Ираке или Ливии.
В-четвертых, новая война США в Западном полушарии вызовет негативную реакцию против действующей администрации, которая уже вмешивается в политику региона. Вслед за Мадуро Трамп может «призвать к ответственности» президента Колумбии Густаво Петро. Глава Белого дома, как утверждает CNN, попытался повлиять на результаты воскресных выборов в Аргентине и оказывает давление на Бразилию.
В-пятых, смена режима, спонсируемая США, создаст вопиющий прецедент в то время, когда некоторые страны расширяют свои региональные сферы влияния. Новый конфликт в Южной Америке ослабит аргументы Вашингтона против потенциального китайского экспансионизма, в том числе в отношении Тайваня, и подорвет моральный авторитет США в отношении конфликта на Украине, предупреждает CNN.
