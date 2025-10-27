СМИ: Трамп из Азии «бьет в барабаны войны» в Латинской Америке

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* в воскресенье предположил, что наземные удары по Венесуэле «реальны». По его словам, Трамп якобы сказал ему, что конгресс будет проинформирован о «будущих потенциальных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии», когда он вернется из Азии в США. «Думаю, президент Трамп принял решение, что Мадуро, которому предъявлены обвинения в наркоторговле, пора уходить», — сказал он.