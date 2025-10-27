Чебан заявил, что мэр Кишинева должен войти в состав правительства

«Было бы законно, логично и правильно, чтобы мэр столицы, где живет и работает почти миллион граждан, практически половина населения Молдовы, стал бы членом правительства. Это столица, деятельность которой формирует значительную часть государственного бюджета», — заявил Чебан на заседании оперативных служб примэрии в понедельник.