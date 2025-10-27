Ричмонд
Чебан заявил, что мэр Кишинева должен войти в состав правительства

Мэр Кишинева высказал мнение об обновлении состава правительства Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что считает было бы логичным включить главу администрации столицы Молдовы в состав правительства. По его мнению, это обусловлено экономической и административной ролью столицы.

«Было бы законно, логично и правильно, чтобы мэр столицы, где живет и работает почти миллион граждан, практически половина населения Молдовы, стал бы членом правительства. Это столица, деятельность которой формирует значительную часть государственного бюджета», — заявил Чебан на заседании оперативных служб примэрии в понедельник.

По его мнению, мэрия Кишинева и правительство должны наладить прямые отношения без посредников.

«Важно развивать демократическое мышление по европейским стандартам, а не диктаторское поведение в угоду узким партийным интересам», — сказал Чебан.

Чебан также сообщил, что в понедельник состоится совместное заседание мэров с назначенным премьер-министром Александру Мунтяну.

Ранее Чебан, избранный в парламент по спискам блока «Альтернатива», отказался от мандата депутата и заявил, что остается кишиневским градоначальником.