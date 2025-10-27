В Прикамье изменят схему избирательных округов для выборов депутатов заксобрания

— Согласно новой схеме, 60 депутатов будут избираться двумя способами: 30 человек — по партийным спискам, и 30 — по одномандатным округам, причём два из этих округов создаются в Коми-Пермяцком округе. В среднем каждый депутат будет представлять около 67 360 избирателей, с возможными отклонениями до 10% (и до 30% в отдалённых районах), — сообщили в пресс-службе избиркома Пермского края.