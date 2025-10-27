«Какие-то провокации». Глава МИД отреагировал на закрытие Литвой границы с Беларусью

— Не могут сами разобраться, что там за шары летали и какие — они так и не нашли. Еще одна тема: вы можете сколько угодно обвинять кого-то здесь в Беларуси, но там-то с той стороны кто? Если это действительно шары, контрабандисты, то кто с той стороны?.. Собственно говоря, организованные шайки, которые этим занимаются, — сообщил министр иностранных дел Беларуси.