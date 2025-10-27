«Какие-то провокации». Глава МИД отреагировал на закрытие Литвой границы с Беларусью

Министр иностранных дел Максим Рыженков назвал провокацией закрытие Литвой границы с Беларусью. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».
Ранее Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.
— Это какие-то провокации. То если кому-то надо найти повод, чтобы как-то вот этой риторикой оправдать свои какие-то действия против Беларуси, против России, еще в итоге и против своих граждан, то ищутся как раз вот такие вот поводы, — заявил глава МИД Беларуси.
Максим Рыженков уточнил, что Беларуси со стороны Литвы никаких нот не посылалось.
— Не могут сами разобраться, что там за шары летали и какие — они так и не нашли. Еще одна тема: вы можете сколько угодно обвинять кого-то здесь в Беларуси, но там-то с той стороны кто? Если это действительно шары, контрабандисты, то кто с той стороны?.. Собственно говоря, организованные шайки, которые этим занимаются, — сообщил министр иностранных дел Беларуси.
Он посоветовал литовской стороне разбираться и победить у себя контрабанду, чтобы не возникало подобных вопросов.
— Никто так и не предъявил в количестве эти шары, что они там переносили. И все это похоже на какие-то провокации, которые имеют целью оправдание неких антибелорусских, антироссийских подходов, за которыми могут быть и прекращение транзита в Калининградскую область, дальнейшее ограничение на пролет самолетов, — подчеркнул Максим Рыженков.
