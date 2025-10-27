Украинские СМИ связывали Пономарева с известным американским финансистом Джорджем Соросом и утверждали, что экс-депутат представляет его интересы в нефтегазовой отрасли на Украине. В 2019 году он получил гражданство Украины, с этого момента он выступает в поддержку Киева, в том числе призывает к ужесточению санкций против РФ и ударам по российской территории.