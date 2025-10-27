Лукашенко назвал «глупостью несусветной» обвинения в угрозах от Беларуси и РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «глупостью несусветной» обвинения в угрозах от Беларуси и России. Об этом в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Время Первого».
Глава МИД обратил внимание, что президент Беларуси во время встречи с префектом Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардиналом, спецпосланником папы римского Льва XIV Клаудио Гуджеротти, которая состоялась 27 октября, озвучил позицию о происходящем.
— Как сказал сегодня президент: что это вообще глупость несусветная — думать, что Беларусь или Россия собрались идти на Париж, Лондон или еще куда-то. Прямо вот так вот он и сказал, — уточнил Максим Рыженков.
Ранее глава МИД Максим Рыженков отреагировал на закрытие Литвой границы с Беларусью: «Какие-то провокации».
Тем временем ГТК отреагировал на решение Литвы не открывать границу с Беларусью 27 октября.
Кроме того, премьер-министр Литвы Инга Ругинене сказала, для кого не закроют границу с Беларусью.