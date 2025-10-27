Глава комитета по обороне Госдумы напомнил, что войну в Ираке американцы инициировали под предлогом необходимости остановить там работы по созданию оружия массового поражения, но теперь пользуются иранской нефтью. Парламентарий также указал, что в Сирию армия США вошла, якобы стремясь предотвратить разработку химического оружия, но после завершения конфликта именно американские компании контролируют добычу нефти в республике. «В Венесуэле ищут наркотики, но на самом деле им снова нужна нефть», — считает парламентарий.