Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Картаполов: Россия может сделать из Украины «большую воронку»

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Россия могла бы оставить на месте Украины «большую воронку», если бы имела такую цель. Парламентарий прокомментировал возможности ВС РФ, реакцию Европы на испытания ракеты «Буревестник» и давление США на Венесуэлу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Депутат обратил внимание журналистов, что страны Запада не опасаются применения конкретных ракет Россией — они встревожены военной мощью российского государства, которое обладает перечнем комплексов, способных дать ответ в случае агрессии: «Орешником», «Буревестником», «Ярсами», «Тополем», «Булавой», пишет RTVI.

Парламентарий уточнил, что все оружие ВС РФ применяют выборочно в соответствии с решением президента. «Если была бы необходимость и было бы соответствующее решение, то давно на месте Украины была бы одна большая воронка, залитая водой», — добавил Картаполов.

Парламентарий также высказался по поводу нарастающего напряжения между США и Венесуэлой. Андрей Картаполов отметил, что американская сторона предъявила Боливарианской республике обвинения в поддержке деятельности наркокартелей и уже несколько раз атаковала суда, которые считает задействованными в транспортировке наркотических веществ в Штаты. По мнению депутата, настоящая цель американцев — нефтяные запасы Каракаса.

Глава комитета по обороне Госдумы напомнил, что войну в Ираке американцы инициировали под предлогом необходимости остановить там работы по созданию оружия массового поражения, но теперь пользуются иранской нефтью. Парламентарий также указал, что в Сирию армия США вошла, якобы стремясь предотвратить разработку химического оружия, но после завершения конфликта именно американские компании контролируют добычу нефти в республике. «В Венесуэле ищут наркотики, но на самом деле им снова нужна нефть», — считает парламентарий.

Картаполов отметил, что Москва отдает себе отчет в истинных целях Вашингтона. Он добавил, что для России Венесуэла является «надежным партнером и добрым другом», которого не намерены отдавать на разграбление.

Комментируя отсутствие реакции Европы на испытание ракеты «Буревестник», депутат заявил, что страны Евросоюза пока не владеют полной информацией о возможностях нового российского оружия из-за дефицита разведывательной информации. Он подчеркнул, что именно поэтому пока лидеры Европы ограничиваются повторением американских нарративов. «Про “Буревестник” они просто ничего не знают и ничего не понимают. Когда поймут, наверное, будет уже поздно», — добавил парламентарий.

Напомним, об успешном испытании «Буревестника» с ядерной энергетической установкой президент России Владимир Путин объявил 26 октября. По данным Минобороны, полет ракеты длился в общей сложности 15 часов. Протяженность пути «Буревестника» превысила 14 тыс. км.

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше