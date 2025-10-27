Картаполов: Россия может сделать из Украины «большую воронку»

Депутат обратил внимание журналистов, что страны Запада не опасаются применения конкретных ракет Россией — они встревожены военной мощью российского государства, которое обладает перечнем комплексов, способных дать ответ в случае агрессии: «Орешником», «Буревестником», «Ярсами», «Тополем», «Булавой», пишет RTVI.
Парламентарий уточнил, что все оружие ВС РФ применяют выборочно в соответствии с решением президента. «Если была бы необходимость и было бы соответствующее решение, то давно на месте Украины была бы одна большая воронка, залитая водой», — добавил Картаполов.
Парламентарий также высказался по поводу нарастающего напряжения между США и Венесуэлой. Андрей Картаполов отметил, что американская сторона предъявила Боливарианской республике обвинения в поддержке деятельности наркокартелей и уже несколько раз атаковала суда, которые считает задействованными в транспортировке наркотических веществ в Штаты. По мнению депутата, настоящая цель американцев — нефтяные запасы Каракаса.
Глава комитета по обороне Госдумы напомнил, что войну в Ираке американцы инициировали под предлогом необходимости остановить там работы по созданию оружия массового поражения, но теперь пользуются иранской нефтью. Парламентарий также указал, что в Сирию армия США вошла, якобы стремясь предотвратить разработку химического оружия, но после завершения конфликта именно американские компании контролируют добычу нефти в республике. «В Венесуэле ищут наркотики, но на самом деле им снова нужна нефть», — считает парламентарий.
Картаполов отметил, что Москва отдает себе отчет в истинных целях Вашингтона. Он добавил, что для России Венесуэла является «надежным партнером и добрым другом», которого не намерены отдавать на разграбление.
Комментируя отсутствие реакции Европы на испытание ракеты «Буревестник», депутат заявил, что страны Евросоюза пока не владеют полной информацией о возможностях нового российского оружия из-за дефицита разведывательной информации. Он подчеркнул, что именно поэтому пока лидеры Европы ограничиваются повторением американских нарративов. «Про “Буревестник” они просто ничего не знают и ничего не понимают. Когда поймут, наверное, будет уже поздно», — добавил парламентарий.
Напомним, об успешном испытании «Буревестника» с ядерной энергетической установкой президент России Владимир Путин объявил 26 октября. По данным Минобороны, полет ракеты длился в общей сложности 15 часов. Протяженность пути «Буревестника» превысила 14 тыс. км.