Ynet: Международные стабилизационные силы в Газе будут включать войска Индонезии, Пакистана и Азербайджана

Международные стабилизационные силы, согласно плану Дональда Трампа об урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, возьмут на себя обеспечение безопасности в секторе Газа после вывода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в статье.
Стабилизационные силы будут развернуты довольно быстро. Через некоторое время. Я не хочу давать конкретных сроков.
Ранее сообщалось, что военнослужащих для этого миротворческого формирования предоставят четыре страны: Турция, Азербайджан, Пакистан и Индонезия. Индонезия и Азербайджан публично предложили направить свои войска для участия в этом контингенте. Потенциальное присутствие пакистанских солдат официальный Исламабад пока не подтвердил.
Категорически против участия турецких военнослужащих выступил Израиль. Хотя Вашингтон не видит «альтернативы» Турции по этому пункту плана, в Белом доме согласились прислушаться к требованию Тель-Авива и пойти ему на уступки, исключив турецких солдат из формирующейся группировки. Кроме того, Израиль предупредил администрацию Трампа, что наложит вето на любые силы, которые он сочтет «неприемлемыми», отмечает Ynet.
По словам Трампа, сейчас предстоит выбрать лидеров контингента. Ранее британская газета The Guardian сообщила, что стабилизационные силы возглавит Египет.