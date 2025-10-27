Ричмонд
Ynet: Международные стабилизационные силы в Газе будут включать войска Индонезии, Пакистана и Азербайджана

На прошлой неделе в ходе закрытого брифинга членам Комитета кнессета по иностранным делам и обороне сообщили, что Международные стабилизационные силы будут состоять из военнослужащих Индонезии, Азербайджана и Пакистана. Об этом пишет израильское издание Ynet News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Международные стабилизационные силы, согласно плану Дональда Трампа об урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, возьмут на себя обеспечение безопасности в секторе Газа после вывода Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорится в статье.

Стабилизационные силы будут развернуты довольно быстро. Через некоторое время. Я не хочу давать конкретных сроков.

Дональд Трамп
президент США

Ранее сообщалось, что военнослужащих для этого миротворческого формирования предоставят четыре страны: Турция, Азербайджан, Пакистан и Индонезия. Индонезия и Азербайджан публично предложили направить свои войска для участия в этом контингенте. Потенциальное присутствие пакистанских солдат официальный Исламабад пока не подтвердил.

Категорически против участия турецких военнослужащих выступил Израиль. Хотя Вашингтон не видит «альтернативы» Турции по этому пункту плана, в Белом доме согласились прислушаться к требованию Тель-Авива и пойти ему на уступки, исключив турецких солдат из формирующейся группировки. Кроме того, Израиль предупредил администрацию Трампа, что наложит вето на любые силы, которые он сочтет «неприемлемыми», отмечает Ynet.

По словам Трампа, сейчас предстоит выбрать лидеров контингента. Ранее британская газета The Guardian сообщила, что стабилизационные силы возглавит Египет.

