Ynet: Международные стабилизационные силы в Газе будут включать войска Индонезии, Пакистана и Азербайджана

Категорически против участия турецких военнослужащих выступил Израиль. Хотя Вашингтон не видит «альтернативы» Турции по этому пункту плана, в Белом доме согласились прислушаться к требованию Тель-Авива и пойти ему на уступки, исключив турецких солдат из формирующейся группировки. Кроме того, Израиль предупредил администрацию Трампа, что наложит вето на любые силы, которые он сочтет «неприемлемыми», отмечает Ynet.