Лукашенко оценил заявления, что Беларусь и Россия пойдут на Лондон и Париж

Лукашенко отреагировал на заявления, что Беларусь и РФ пойдут на Париж и Лондон.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил заявления, что Беларусь и Россия пойдут на Лондон и Париж. Подробности сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».

По словам главы МИД, президент Беларуси на встрече с префектом Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардиналом, спецпосланником папы римского Льва XIV Клаудио Гуджеротти, которая состоялась во Дворце Независимости 27 октября, отреагировал на заявления о том, что Беларусь и Россия пойдут на Лондон и Париж.

— Как сказал сегодня президент, что это вообще глупость несусветная — думать, что Беларусь или Россия собрались идти на Париж, Лондон или еще куда-то. Прямо вот так вот он и сказал, — уточнил министр иностранных дел Беларуси.

Ранее глава МИД Максим Рыженков отреагировал на закрытие Литвой границы с Беларусью: «Какие-то провокации».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «глупостью несусветной» обвинения в угрозах от Беларуси и РФ.

Кроме того, «Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс и Каунас, сказав о возврате денег за билеты.

