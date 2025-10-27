Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является самым популярным лидером в мире, заявил в интервью RTVI американский журналист Такер Карлсон.
«Он [Путин] самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом», — сказал журналист. Карлсон заявил, что, допустим, человек находится в Канаде, Западной Европе, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, на Ближнем Востоке, в Азии, Восточной Европе. Он не встретит никого, «кому бы не нравился Путин», президент России «словно всемирная знаменитость».
Карлсон объяснил, что причина популярности Путина кроется в том, что он «во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных, в отличие от западных лидеров».