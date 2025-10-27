Ричмонд
Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире

По словам журналиста, причина популярности российского лидера кроется в том, что он во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является самым популярным лидером в мире, заявил в интервью RTVI американский журналист Такер Карлсон.

«Он [Путин] самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом», — сказал журналист. Карлсон заявил, что, допустим, человек находится в Канаде, Западной Европе, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, на Ближнем Востоке, в Азии, Восточной Европе. Он не встретит никого, «кому бы не нравился Путин», президент России «словно всемирная знаменитость».

Карлсон объяснил, что причина популярности Путина кроется в том, что он «во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных, в отличие от западных лидеров».

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше