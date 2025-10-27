WSJ: в разведсообществе США возникли разногласия по поводу России

По словам нескольких нынешних и бывших чиновников, ранее в этом году Бюро разведки и исследований Госдепартамента (INR) выразило сомнение по поводу заявлений о том, что российский лидер готов вести переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Аналитики INR якобы выступили против «более оптимистичной» оценки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) относительно потенциальных переговоров с Москвой, говорится в статье.
Это произошло за несколько месяцев до того, как президент США Дональд Трамп встретился с Путиным на Аляске, уточняет издание. Сотрудники INR тогда впервые заявили о неготовности России к переговорам. Разногласия американских аналитиков даже были отражены в ежедневной сводке для президента.
Как поясняет газета, оценки разведданных часто играют ключевую роль для президентов в крупных дипломатических переговорах.
По словам источников, в начале работы администрации Трампа официальные лица США запрашивали многочисленные секретные оценки и брифинги у аналитиков разведки по украинскому конфликту, чтобы определить цели Кремля и оценить его готовность вести переговоры о прекращении боевых действий.
Как рассказали WSJ несколько источников, аналитики ЦРУ в оценках указывали, что Трамп может найти «окна» для переговоров с Путиным. Два бывших чиновника заявили изданию, что оценки ЦРУ были гораздо оптимистичнее касательно налаживания отношений с российским руководством. Тогда как разведка Госдепартамента настаивала на том, что Путин не захочет отказываться от своих «максималистских требований».
WSJ также сообщает, что весной 2025 года глава Госдепартамента Марко Рубио заявил аналитикам во время встреч с сотрудниками, что продолжающиеся разногласия подрывают доверие к INR среди чиновников администрации. А в июле были уволены три аналитика, работавшие в группе Россия-Евразия, еще один аналитик подал в отставку. В Госдепартаменте эти и другие изменения объяснили кадровыми соображениями и соображениями безопасности.
В середине октября Трамп провел очередной телефонный разговор с Путиным и вскоре объявил, что в ближайшие недели они встретятся в Будапеште. Подготовкой к встрече со стороны США должен был заниматься Рубио, и, как известно, встреча двух лидеров в итоге была отложена на неопределенный срок, а в отношении российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» и десятков их дочерних предприятий США ввели санкции.