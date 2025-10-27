WSJ: в разведсообществе США возникли разногласия по поводу России

WSJ также сообщает, что весной 2025 года глава Госдепартамента Марко Рубио заявил аналитикам во время встреч с сотрудниками, что продолжающиеся разногласия подрывают доверие к INR среди чиновников администрации. А в июле были уволены три аналитика, работавшие в группе Россия-Евразия, еще один аналитик подал в отставку. В Госдепартаменте эти и другие изменения объяснили кадровыми соображениями и соображениями безопасности.