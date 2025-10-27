Посланник папы римского Гуджеротти поблагодарил Беларусь за позицию по Украине

Разговор об Украине был затронут во время общения Лукашенко и Гуджеротти. После разговора кардинал отметил, что благодарит Беларусь и белорусов, которые занимают позицию невмешательства в конфликт. Наоборот, страна выступает за предотвращение подобных ситуаций.