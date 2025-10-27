Ричмонд
Посланник папы римского Гуджеротти поблагодарил Беларусь за позицию по Украине

Кардинал Клаудио Гуджеротти поблагодарил Беларусь за позицию по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Посланник папы римского Льва XIV, кардинал Клаудио Гуджеротти после встречи с президентом Беларуси поблагодарил республику за позицию по Украине. Слова высокопоставленного представителя Ватикана приводит телеграм-канал «Время Первого».

Разговор об Украине был затронут во время общения Лукашенко и Гуджеротти. После разговора кардинал отметил, что благодарит Беларусь и белорусов, которые занимают позицию невмешательства в конфликт. Наоборот, страна выступает за предотвращение подобных ситуаций.

«Я уверен, сейчас необходим следующий шаг. И чтобы Европа это поняла, чтобы было желание диалога. Роль Беларуси как моста — она фундаментальна для геополитических факторов», — отметил Клаудио Гуджеротти.

Также кардинал назвал в Минске самоубийственной политику изоляции стран.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на визит спецпосланника папы римского Льва XIV в Беларусь: «Очень рад, что вы вспомнили Беларусь».

Тем временем спецпосланник Клаудио Гуджеротти допустил, что папа римский Лев XIV может посетить Беларусь.

А еще мы писали, что папа Римский принял официальное приглашение посетить Беларусь.

