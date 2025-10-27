СМИ: Обама возвращается в политику для противостояния Трампу

В среду в ходе виртуального мероприятия с участием волонтеров Обама заявил: «На карту поставлен более широкий принцип, который имеет отношение к тому, могут ли нашей демократией манипулировать те, кто уже находится у власти». Он, согласно NZZ, резко раскритиковал администрацию Трампа, обвинив ее в умышленном нанесении ущерба демократии. Более того, Обама, как пишет издание, призвал всех американцев выйти из «летаргического состояния эмбриона» и дать отпор.