СМИ: Обама возвращается в политику для противостояния Трампу

Более восьми лет назад Обама покинул пост президента США с полным намерением играть роль, которую традиционно занимали бывшие президенты: посвятить себя своим интересам и оставить управление преемникам, пишет американская газета The Washington Post. «Однако мы живем в необычные времена. А экстраординарные времена требуют экстраординарных действий», — пояснил демократ Джеймс Клайберн, давний союзник Обамы, говоря об активизации роли экс-президента в политической жизни США.
Демократическая партия, спустя почти год после поражения на президентских выборах, так и осталась без лидера, напоминает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Американская политика крайне персонифицирована: у республиканцев у руля стоит могущественный Трамп, а у демократов остались Джо Байден, который живет с деменцией и борется с онкологией, и Камала Харрис, которая давно слывет «неудачницей».
Ни один другой демократ не обладает таким авторитетом, как Обама, подчеркивает WP.
Сейчас он близок тому, чтобы занять место знаменосца Демократической партии, так как в партии не появилось никого, кто мог бы стать естественным лидером.
Экс-президент, согласно WP, особенно обеспокоен тем, что некоторые законодатели и избиратели не противостоят Трампу с той же настойчивостью, которую они проявляли во время его первого президентского срока, и что крупные институты, включая университеты и юридические фирмы, слишком часто капитулируют перед требованиями нынешнего главы Белого дома.
Он снял рекламу для Prop 50 и планирует провести кампанию в поддержку кандидатов в губернаторы от Демократической партии в ряде штатов. На прошлой неделе Обама связался с командой губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который считается наиболее вероятным кандидатом от демократов на президентских выборах 2028 года. Они более часа обсуждали дополнительные способы поддержки проекта Prop 50 на заключительном этапе кампании.
В среду в ходе виртуального мероприятия с участием волонтеров Обама заявил: «На карту поставлен более широкий принцип, который имеет отношение к тому, могут ли нашей демократией манипулировать те, кто уже находится у власти». Он, согласно NZZ, резко раскритиковал администрацию Трампа, обвинив ее в умышленном нанесении ущерба демократии. Более того, Обама, как пишет издание, призвал всех американцев выйти из «летаргического состояния эмбриона» и дать отпор.
Сейчас 44-й президент США выступает в качестве консультанта для нескольких губернаторов. Он пообщался с Зохраном Мамдани, который баллотируется на пост мэра Нью-Йорка, и Джеймсом Таларико, который претендует на место в сенате США от штата Техас. Также Обама провел совещания с рядом демократов насчет подготовки к президентским выборам 2028 года. Эти беседы включали тактические политические советы и откровенные рекомендации, сообщает WP.
Теперь некоторые демократы считают, что Обама должен задать более воинственный тон партии на других фронтах. Помощники Обамы, со своей стороны, предупредили, что он тщательно выбирает, когда и где вернуться на политическую арену.