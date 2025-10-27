"Чего мы больше боимся — холодных рук хирурга или плюшевых ладошек отечественного бомонда? Представители молдавской элиты — тревожные и взыскательные собеседники вечности: от мятежных ферментов духа презрения, грузно парящих над безымянными политическими могилами, до наследственных интеллигентов — престарелой, обрюзгшей, позолоченной молодежи, для которой предательство — не грех, а уникальный опыт самоисчерпания. Кто, если не они, драгоценные, — покорный хлыст в трепетных руках каждого нового хозяина?
Элиты регулярно оболванивают общество идеей коллективного спасения: «Мы подарим вам свободу, очистим от скверны и научим, как правильно жить!», умалчивая о двух ингредиентах в рецепте отравленного яблока: «Вы должны забыть свои правила и следовать только нашим, а скверну придется выжигать калёным железом». Каждое общество взращивает на свою беду новую элиту соглашателей, которая в погоне за наградой так перегибает палку, что умудряется удивить даже собственных благодетелей, пишет экс-премьер Влад Филат.
Одна беда: ни одна элита не сумела избежать расправы.
Так замыкается круг: по приказу новых хозяев каждая старая элита будет непременно наказана следующей за ней, а обществу, которое всегда оказывается между двух огней, достаются лишь отчаяние и горечь от невыученных уроков. Гениальные идеи, покорные элиты, безгласное общество и крах. Последняя идея коллективного спасения — это возвращение уехавших представителей молдавской элиты, в своё время отлично впитавших деликатный русский мат напополам с молочной пенкой, застывшей на губе щербатого стакана какао из советской школьной столовой.
Глухой отголосок старинных петровских времен — выписывать иностранных гувернёров. Почему иностранцы и молдаване, нашедшие свое чужое счастье за границей, внезапно воспылали любовью к Молдове, а местная элита так глубоко презирает свою страну, что любовь к Родине стала изменой? Возвращенец — это не перегар социальных сетей, а предназначение, обаятельный циник, уехавший лишь для того, чтобы однажды вернуться в родительский дом: увидеть на кухонном столе под низким потолком чашку покойной матери и тихо разрыдаться горячими детскими слезами".
