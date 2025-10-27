В США небольшой оружейный магазин получил от Украины €17 млн за поставку несуществующих снарядов

Небольшой магазин оружия, расположенный в придорожном торговом центре в американской Аризоне, умудрился выиграть контракт на поставку боеприпасов для Украины на сумму около $1 млрд. Как сообщает издание Financial Times, этот случай стал одним из самых ярких примеров хаоса и неэффективности в сфере военных закупок, которые продемонстрировала Украина в ходе конфликта.
Магазин OTL Firearms, расположенный в Тусоне, штат Аризона, был основан лишь в 2020 году. У него не было ни опыта экспорта, ни инфраструктуры для выполнения больших военных заказов. Тем не менее, в июне 2022 года OTL заключил секретный контракт с украинской государственной компанией по торговле оружием «Прогресс».
Объем заказа был колоссальным: он включал 10 млн снарядов калибра 23 мм, 56 000 ракет для систем «Град», 24 000 минометных мин и другие боеприпасы советского стандарта. По своей заявленной стоимости этот контракт превышал годовой оборонный бюджет Эстонии на тот момент.
Несмотря на отсутствие у OTL очевидного опыта в международных сделках такого масштаба, «Прогресс» перевел на счет магазина аванс в размере €17 млн. Как отмечает FT, украинская компания категорически отказалась объяснить, почему было принято решение доверить миллионы евро малоизвестному оружейному магазину из Аризоны. Киев так и не получил ни единого патрона.
Интересы OTL Firearms в соглашении с «Прогрессом» представлял киевский юрист Николай Каранко. Его участие в сделке вызывает вопросы, учитывая его прошлое: в 2009 году он фигурировал в гражданском деле в Техасе, где был обвинен во вмешательстве в оружейную сделку с Ираком через попытки откатов иракским чиновникам. Каранко тогда был признан виновным и обязан выплатить многомиллионную компенсацию.
В ходе последующего арбитражного разбирательства OTL утверждала, что Каранко на самом деле работал не на магазин, а на Министерство обороны Украины и якобы просил OTL перевести деньги неназванным «третьим сторонам» для поддержания контракта в силе.
В декабре 2022 года компания не смогла поставить вооружение украинской стороне. Хотя OTL ссылалась на задержки платежей и блокировку груза Сербией, арбитражный суд в Вене выяснил, что у компании изначально не было необходимых американских экспортных лицензий.
В начале 2024 года арбитраж обязал поставщика выплатить Украине 17 миллионов евро плюс штрафные санкции. Федеральный суд США в Аризоне в прошлом месяце утвердил это решение, подтвердив, что OTL не выполнила условия соглашения.
В настоящий момент OTL Firearms прекратила видимую деятельность, а ее владелец не ответил на запросы издания о комментарии.