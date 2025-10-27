В США небольшой оружейный магазин получил от Украины €17 млн за поставку несуществующих снарядов

Магазин OTL Firearms, расположенный в Тусоне, штат Аризона, был основан лишь в 2020 году. У него не было ни опыта экспорта, ни инфраструктуры для выполнения больших военных заказов. Тем не менее, в июне 2022 года OTL заключил секретный контракт с украинской государственной компанией по торговле оружием «Прогресс».