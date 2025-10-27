В Финляндии обанкротившийся зоопарк продали за 1 евро

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обанкротившийся зоопарк в финском городе Эхтяри, в котором ранее содержались панды из КНР, продали за 1 евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
По данным СМИ, зоопарк купила ассоциация, состоящая из бывших и нынешних сотрудников учреждения. Она взяла на себя обязательства по уходу за животными.
«Сделка включает в себя права аренды на землю и недвижимость, ранее находившиеся в управлении зоопарка, животных из зоопарка и фермы, движимое имущество из зоопарка, корм для животных, машины и оборудование, а также транспортные средства на территории зоопарка и фермы», — говорится в сообщении.
В начале октября зоопарк сообщил о подаче заявления о банкротстве в связи с финансовыми трудностями. Причиной этого владелец назвал сокращение туристических потоков.
Зоопарк, являющийся вторым по величине в Финляндии, был основан в 1973 году. Его площадь составляет 60 га. -0-