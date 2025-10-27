Плавучий кран опрокинулся в Севастополе, есть погибшие и пострадавшие

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении плавучего крана в Севастополе погибли два человека и еще более 20 получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что плавучий кран опрокинулся в Южной бухте города на территории морского завода при проведении работ.
«В результате трагедии погибли два человека, более 20 получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Следственного комитета.
После инцидента возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
К месту происшествия направлены следователи и криминалисты, которые дадут оценку действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана. -0-