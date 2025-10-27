Ричмонд
Плавучий кран опрокинулся в Севастополе, есть погибшие и пострадавшие

«В результате трагедии погибли два человека, более 20 получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Следственного комитета.

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении плавучего крана в Севастополе погибли два человека и еще более 20 получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что плавучий кран опрокинулся в Южной бухте города на территории морского завода при проведении работ.

«В результате трагедии погибли два человека, более 20 получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Следственного комитета.

После инцидента возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

К месту происшествия направлены следователи и криминалисты, которые дадут оценку действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана. -0-