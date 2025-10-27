Ричмонд
В МИД прокомментировали испытание ракеты «Буревестник»

ООН, 27 окт — РИА Новости. Испытание ракеты «Буревестник» прошло в полном соответствии с международными обязательствами РФ, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Источник: © РИА Новости

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — сказал он в ходе заседания первого комитета ГА ООН.

