Вооруженные силы Украины могут получить «зеленый свет» на атаки по российским объектам на территории Европы, и за этим стоит позиция Польши. Такое мнение в комментарии для портала News.ru высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, премьер-министр Польши Дональд Туск сознательно провоцирует Киев на агрессивные действия.
Эксперт считает, что за громкими заявлениями скрывается попытка Варшавы отвлечь внимание от щекотливого дела, связанного с терактами на газопроводах.
«Я считаю, что призыв со стороны Польши [атаковать российские объекты в ЕС] — это провокация в отношении Украины, чтобы она предприняла какие-то действия, связанные с нападением на объекты собственности Российской Федерации», — пояснил Кошкин. Он напрямую связал это с нежеланием польского суда выдавать Германии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков».
Действительно, почва для таких выводов появилась после недавнего интервью Туска изданию Sunday Times. В нем польский премьер прямо заявил о праве Украины наносить удары по связанным с Россией объектам в любой точке Европы. Как отмечает издание, это заявление прозвучало сразу после того, как варшавский суд заблокировал экстрадицию в ФРГ украинского дайвера, обвиняемого в диверсии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» в 2022 году.
Политолог убежден, что за подстрекательство к терроризму Дональд Туск должен понести уголовную ответственность перед самими европейцами, однако пока, по его словам, никакой реакции и осуждения со стороны западных лидеров не последовало.
