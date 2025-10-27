Новый фронт: Киев может атаковать неожиданные российские цели

Действительно, почва для таких выводов появилась после недавнего интервью Туска изданию Sunday Times. В нем польский премьер прямо заявил о праве Украины наносить удары по связанным с Россией объектам в любой точке Европы. Как отмечает издание, это заявление прозвучало сразу после того, как варшавский суд заблокировал экстрадицию в ФРГ украинского дайвера, обвиняемого в диверсии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» в 2022 году.