Такер Карлсон назвал ошибкой позволение Зеленскому вести переговоры о мире

Была допущена серьёзная ошибка, когда нелегитимному Владимиру Зеленскому позволили вести переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Такое мнение в интервью телеканалу RTVI высказал известный американский журналист Такер Карлсон.

Источник: Life.ru

«Всё это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — сказал он.

Карлсон также отметил, что этот конфликт потенциально способен стать причиной Третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». Поэтому, по его словам, ставки сегодня высоки как никогда. Журналист выразил желание, чтобы ситуация была разрешена таким образом, который будет полезен Соединённым Штатам, поскольку он является американцем и хочет, чтобы его дети жили в процветающей стране. Телеведущий добавил, что именно этот конфликт может в значительной степени определить их будущее.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в течение 7−10 дней «коалиция желающих» намерена разработать план по прекращению огня. По его словам, там будут присутствовать несколько коротких пунктов. Главарь киевского режима также собирается принять участие в разработке.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

