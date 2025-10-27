Такер Карлсон назвал ошибкой позволение Зеленскому вести переговоры о мире

Карлсон также отметил, что этот конфликт потенциально способен стать причиной Третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». Поэтому, по его словам, ставки сегодня высоки как никогда. Журналист выразил желание, чтобы ситуация была разрешена таким образом, который будет полезен Соединённым Штатам, поскольку он является американцем и хочет, чтобы его дети жили в процветающей стране. Телеведущий добавил, что именно этот конфликт может в значительной степени определить их будущее.