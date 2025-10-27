Такер Карлсон назвал Путина самым популярным мировым лидером

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает российского президента Владимира Путина наиболее популярным мировым лидером.
«Он самый популярный лидер в мире, с большим отрывом», — сказал он в интервью на YouTube-канале RTVI US.
По словам Карлсона, он путешествовал по Западной Европе, Канаде, англоязычному миру, а также побывал в Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, и при этом он не встретил никого, кому бы не нравился Путин.
Журналист объяснил популярность президента РФ тем, что он ставит интересы своей страны выше собственных, чего нельзя сказать о западных лидерах.
Ранее Карлсон, общаясь с политическим аналитиком Майклом Ноулзом, выразил мнение, что Путин является самым эффективным современным лидером.
В беседе с заместителем главреда газеты Bild Паулем Ронцхаймером журналист отмечал, что президент РФ проделал грандиозную работу для своей страны и возвысил ее.