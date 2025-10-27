SANA: Сирийская делегация прибудет в Москву для восстановления посольства

Техническая делегация Министерства иностранных дел Сирии прибывает в понедельник в Москву с целью подготовить план по возобновлению полноценной деятельности посольства Сирийской Арабской Республики в России, включая консульское обслуживание. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на пресс-службу МИД страны.