SANA: Сирийская делегация прибудет в Москву для восстановления посольства

Техническая делегация Министерства иностранных дел Сирии прибывает в понедельник в Москву с целью подготовить план по возобновлению полноценной деятельности посольства Сирийской Арабской Республики в России, включая консульское обслуживание. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
«Цель визита — разработать всеобъемлющий план по восстановлению консульских и административных услуг, чтобы обеспечить стабильную работу представительства и наивысший уровень обслуживания для сирийских граждан, проживающих в России», — говорится в сообщении.
Накануне министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что Дамаск ведёт переговоры с Москвой, чтобы пересмотреть ранее достигнутые соглашения.
16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и сирийской лидер Ахмеда аш-Шараа обсудили вопрос о российских военных базах в Сирии.