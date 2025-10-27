Стало известно о выходе российских войск в тыл группировки ВСУ в Запорожье

По его информации, существует вероятность выхода российских подразделений в тыл украинских войск, дислоцированных в Орехове. Этому может способствовать потенциальное освобождение населённого пункта Терноватое. Подоляка обратил внимание на стратегическую уязвимость позиций ВСУ в этом районе. Командование украинских войск не ожидало наступления с текущего направления и не подготовило оборонительных линий. Более того, южные фортификационные сооружения оказались неэффективными из-за манёвров Армии России.