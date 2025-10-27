«Алло, это ваш учитель»: аферисты подбираются к детям

Специалисты департамента настоятельно рекомендуют немедленно прерывать подобные разговоры. В случае поступления подозрительного звонка необходимо сразу же сбросить вызов. Издание также призывает всех учащихся и их родителей быть бдительными и обязательно предупредить о новой угрозе своих друзей и близких, чтобы никто не попался на уловку мошенников.