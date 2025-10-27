«Алло, это ваш учитель»: аферисты подбираются к детям

В Москве забили тревогу из-за новой изощренной схемы мошенничества, направленной против школьников. Злоумышленники начали использовать авторитет учителей и директора, чтобы втереться в доверие к детям и выманить у них конфиденциальную информацию. Срочное предупреждение об этом опубликовал столичный Департамент образования и науки.
Аферисты звонят ученикам, представляются их педагогами и просят продиктовать код из СМС, якобы по личному распоряжению директора школы.
В ведомстве подчеркивают, что это — явный признак обмана. «Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено», — говорится в заявлении.
Специалисты департамента настоятельно рекомендуют немедленно прерывать подобные разговоры. В случае поступления подозрительного звонка необходимо сразу же сбросить вызов. Издание также призывает всех учащихся и их родителей быть бдительными и обязательно предупредить о новой угрозе своих друзей и близких, чтобы никто не попался на уловку мошенников.