Журнал Time после критики сменил обложку с «облысевшим» Трампом

Изначальный вариант вызвал крайнее недовольство Трампа, который назвал свою фотографию возможно худшей за всё время. Он обратил внимание на то, что с его головы исчезли волосы, а на макушке появилось нечто, напоминающее маленькую парящую корону. При этом политик отдельно отметил, что содержание самой статьи о достигнутом при посредничестве Вашингтона перемирии между Израилем и ХАМАС оказалось относительно хорошим.