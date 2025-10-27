Ричмонд
Журнал Time после критики сменил обложку с «облысевшим» Трампом

Американский журнал Time сменил обложку ноябрьского номера с изображением президента США Дональда Трампа после его резкой критики. О решении издательства сообщил в своём аккаунте в соцсети X журналист, готовивший материал.

Источник: Life.ru

Изначальный вариант вызвал крайнее недовольство Трампа, который назвал свою фотографию возможно худшей за всё время. Он обратил внимание на то, что с его головы исчезли волосы, а на макушке появилось нечто, напоминающее маленькую парящую корону. При этом политик отдельно отметил, что содержание самой статьи о достигнутом при посредничестве Вашингтона перемирии между Израилем и ХАМАС оказалось относительно хорошим.

Новая обложка демонстрирует совершенно иной образ американского лидера. Вместо спорного снимка, где «лысеющий» Трамп смотрит вверх, теперь используется фотография, сделанная в Овальном кабинете, где он сидит анфас со сцепленными под подбородком руками. Заголовок также претерпел изменения — первоначальный вариант «Его триумф» уступил место новой формулировке «Мир Трампа», которая отражает содержание материала о ближневосточном урегулировании.

Ране сообщалось, что американский журнал Time продемонстрировал обложку номера, в котором шла речь о борьбе Дональда Трампа с нелегальными мигрантами. Сам президент выступает в виде пламени с открытым ртом на факеле у Статуи Свободы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

