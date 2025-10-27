Ричмонд
Ушаков заявил о сохраняющейся готовности к встрече Путина и Трампа

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципиальная готовность провести встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сохраняется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, сообщает ТАСС.

«Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, — это сохраняется», — отметил Ушаков, отвечая на вопрос о возможных сроках встречи.

Помощник российского лидера напомнил, что переговоры Путина и Трампа на Аляске удалось организовать и провести в кратчайшие сроки после того, как решение об этом было принято. -0-

