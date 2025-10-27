На Западе выступили с предостережением в адрес ЕС, касающимся российских активов

Подчёркивается, что мирные переговоры будут затрагивать не только территориальные вопросы, но и проблему возврата замороженных российских средств. По мнению обозревателей издания, в случае отказа вернуть активы Россия потребует компенсации, которая ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. При этом европейские граждане изначально не давали согласия на участие в подобной финансовой схеме.