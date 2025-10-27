На Западе выступили с предостережением в адрес ЕС, касающимся российских активов

«Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы», — указано в статье.
Подчёркивается, что мирные переговоры будут затрагивать не только территориальные вопросы, но и проблему возврата замороженных российских средств. По мнению обозревателей издания, в случае отказа вернуть активы Россия потребует компенсации, которая ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. При этом европейские граждане изначально не давали согласия на участие в подобной финансовой схеме.
Напомним, Еврокомиссия хочет до конца года направить Украине €25 млрд из замороженных активов РФ. При этом Бельгия не одобрила экспроприацию активов. Тем временем в Госдуме обещали забрать у потомков европейских лидеров украденные активы РФ.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.